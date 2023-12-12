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У Львівській області чоловік у формі погрожував відвезти священика в ТЦК: що кажуть в ОВА

Стрий, Вівторок 12 грудня 2023 23:36
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У Львівській області чоловік у формі погрожував відвезти священика в ТЦК: що кажуть в ОВА Фото: ілюстративне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явилось відео, на якому чоловік у військовій формі погрожував священику за нібито неявку до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"У соцмережах поширюють відео, на якому чоловік у військовій формі грубо спілкується зі священником. Записали його ймовірно сьогодні у Стрийському районі", - повідомив глава ОВА.

На відео чоловік у військовій формі говорить, якщо священник нібито не зʼявиться до ТЦК, у зв'язку з чим його відвезуть туди силою.

"Судячи зі всього, люди на відео знайомі й в чоловіка у військовій формі є особиста образа на отця. Ситуація потребує повного зʼясування, адже в інтернеті є лише фрагмент відеозапису і вирвана з контексту розмова", - зауважив Козицький.

Проте він заявив, що мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини. Ба більше, за його словами він не повинен переростати у зведення особистих рахунків.

"Прошу керівництво Львівського обласного ТЦК та СП зʼясувати, чи дійсно чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК, і дати оцінку їхнім діям", - додав він.

Зміни у мобілізації в Україні

У Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.

Докладніше про можливі зміни, які, ймовірно, торкнуться відстрочки для студентів, педагогів, строковиків та родичів інвалідів, а також демобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

Ми також сьогодні повідомляли, що начальник Одеського ОТЦК та СП Олександр Охріменко відреагував на видачі повісток в спортзалах. За його словами, дані інциденти пов'язані з тим, що військові, що проводять відповідні заходи недостатньо обізнані в законодавстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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