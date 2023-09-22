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У Львівській області чиновницю військкомата спіймали на хабарі

Фото: у Львівській області чиновницю військкомата спіймали на хабарі (ddk dn ua)
Автор: Наталія Юрченко

Корупційну схему викрили в одному з районних військкоматів Львівської області. Правоохоронці затримали співробітницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Обласний територіальний центр комплектування підтверджує, що чиновницю районного військкомату затримали за підозрою в отриманні хабаря. Жінка за гроші обіцяла посприяти у питанні ухилення від мобілізації.

Львівський обласний ТЦК обіцяє сприяти у розслідуванні та засуджує корупцію.

"Всебічно будемо сприяти проведенню розслідування з метою очищення структури територіальних центрів. Корупцію, у жодному її прояві, толерувати ніхто не буде", - йдеться у повідомленні.

Корупція у військкоматах

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів по всій Україні провели перевірки військкоматів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всій обласних воєнкомів.

Так, нещодавно у Києві викрили чиновників військово-лікарських комісій, які за хабарі допомагали уникнути призову.

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