Допомагали уникнути мобілізації. У Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату

Служба безпеки України викрила у Києві лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці викрили завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату. За хабарі вони "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.

Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких "послуг" становила 11 тисяч доларів з одного "пацієнта".

Отримані суми фігуранти розподіляли між собою. Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки та документи із доказами злочинних дій.

Фото: у Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату на корупційній схемі (ssu.gov.ua)

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Ухилення від мобілізації

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.