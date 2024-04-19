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У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів "допомагав" ухилянтам втікати з України

Фото: посадовець допомагав ухилянтам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Львівській області посадовець допомагав ухилянтам перетнути кордон. За 30 тисяч доларів чоловік пропонував чоловікам вивезти їх на власному авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили заступника директора одного з львівських комунальних підприємств, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Чоловік обіцяв двом мешканцям Львівської області переправити їх за кордон у власному мікроавтобусі за 30 тисяч доларів. Посадовець запевняв їх, що має відповідні зв’язки і його з пасажирами пропустять на кордоні без перевірки.

Після передачі першої частини коштів, а саме 10 тисяч доларів, організатора затримали правоохоронці.

Також посадовець готував перетин кордону для іще одного громадянина. За це він встиг отримати від нього аванс у сумі 8 тисяч доларів.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

 

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну в країні вже третій рік запроваджено воєнний стан. Чоловікам призовного віку, а саме від 18 до 60 років, заборонено виїжджати за кордон.

У країні передбачено низку винятків для чоловіків, однак є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно ми писали про один з таких випадків. Тоді на Закарпатті викрили схему, за допомогою якої організатори допомагали чоловікам втекти за кордон.

За свої "послуги" фігуранти брали 11 тисяч доларів.

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