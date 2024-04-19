Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов "помогал" уклонистам бежать из Украины

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили заместителя директора одного из львовских коммунальных предприятий, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

Мужчина обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Чиновник уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят на границе без проверки.

После передачи первой части средств, а именно 10 тысяч долларов, организатора задержали правоохранители.

Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тысяч долларов.

Фигурант уже сообщен о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.