RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов "помогал" уклонистам бежать из Украины

Фото: чиновник помогал уклонистам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Во Львовской области чиновник помогал уклонистам пересечь границу. За 30 тысяч долларов мужчина предлагал мужчинам вывезти их на собственном авто.

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили заместителя директора одного из львовских коммунальных предприятий, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

Мужчина обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Чиновник уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят на границе без проверки.

После передачи первой части средств, а именно 10 тысяч долларов, организатора задержали правоохранители.

Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тысяч долларов.

Фигурант уже сообщен о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

 

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в стране уже третий год введено военное положение. Мужчинам призывного возраста, а именно от 18 до 60 лет, запрещено уезжать за границу.

В стране предусмотрен ряд исключений для мужчин, однако есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно мы писали об одном из таких случаев. Тогда на Закарпатье разоблачили схему, с помощью которой организаторы помогали мужчинам бежать за границу.

За свои "услуги" фигуранты брали 11 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты