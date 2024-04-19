Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов "помогал" уклонистам бежать из Украины

Во Львовской области чиновник помогал уклонистам пересечь границу. За 30 тысяч долларов мужчина предлагал мужчинам вывезти их на собственном авто.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.
Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили заместителя директора одного из львовских коммунальных предприятий, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.
Мужчина обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Чиновник уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят на границе без проверки.
После передачи первой части средств, а именно 10 тысяч долларов, организатора задержали правоохранители.
Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тысяч долларов.
Фигурант уже сообщен о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в стране уже третий год введено военное положение. Мужчинам призывного возраста, а именно от 18 до 60 лет, запрещено уезжать за границу.
В стране предусмотрен ряд исключений для мужчин, однако есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.
Недавно мы писали об одном из таких случаев. Тогда на Закарпатье разоблачили схему, с помощью которой организаторы помогали мужчинам бежать за границу.
За свои "услуги" фигуранты брали 11 тысяч долларов.
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