У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів "допомагав" ухилянтам втікати з України
У Львівській області посадовець допомагав ухилянтам перетнути кордон. За 30 тисяч доларів чоловік пропонував чоловікам вивезти їх на власному авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили заступника директора одного з львівських комунальних підприємств, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.
Чоловік обіцяв двом мешканцям Львівської області переправити їх за кордон у власному мікроавтобусі за 30 тисяч доларів. Посадовець запевняв їх, що має відповідні зв’язки і його з пасажирами пропустять на кордоні без перевірки.
Після передачі першої частини коштів, а саме 10 тисяч доларів, організатора затримали правоохоронці.
Також посадовець готував перетин кордону для іще одного громадянина. За це він встиг отримати від нього аванс у сумі 8 тисяч доларів.
Фігуранту вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну в країні вже третій рік запроваджено воєнний стан. Чоловікам призовного віку, а саме від 18 до 60 років, заборонено виїжджати за кордон.
У країні передбачено низку винятків для чоловіків, однак є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Нещодавно ми писали про один з таких випадків. Тоді на Закарпатті викрили схему, за допомогою якої організатори допомагали чоловікам втекти за кордон.
За свої "послуги" фігуранти брали 11 тисяч доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram