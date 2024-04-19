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Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов "помогал" уклонистам бежать из Украины

Львовская область, Пятница 19 апреля 2024 15:41
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Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов "помогал" уклонистам бежать из Украины Фото: чиновник помогал уклонистам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Во Львовской области чиновник помогал уклонистам пересечь границу. За 30 тысяч долларов мужчина предлагал мужчинам вывезти их на собственном авто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили заместителя директора одного из львовских коммунальных предприятий, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

Мужчина обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Чиновник уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят на границе без проверки.

После передачи первой части средств, а именно 10 тысяч долларов, организатора задержали правоохранители.

Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тысяч долларов.

Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов &quot;помогал&quot; уклонистам бежать из Украины

Фигурант уже сообщен о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в стране уже третий год введено военное положение. Мужчинам призывного возраста, а именно от 18 до 60 лет, запрещено уезжать за границу.

В стране предусмотрен ряд исключений для мужчин, однако есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно мы писали об одном из таких случаев. Тогда на Закарпатье разоблачили схему, с помощью которой организаторы помогали мужчинам бежать за границу.

За свои "услуги" фигуранты брали 11 тысяч долларов.

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