У Львівській області через укуси змій двоє мешканців потрапили у лікарню: один із них в реанімації

"Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" знаходиться 52-річний житель с. Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого - важкий", - йдеться в повідомленні.



В ДСНС зазначають, що ще один постраждалий - 40-річний житель села Прибужани Львівського району. Він також знаходиться у лікарні, з ураженнями середньої важкості.

У повідомленні порекомендували українцям бути уважними, адже через початок теплого сезону змії вже активно прокидаються.



"Якщо побачили змію - не робіть різких рухів! Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт", - наголосили рятувальники.