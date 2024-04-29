Во Львовской области из-за укусов змей двое жителей попали в больницу: один из них в реанимации

Во Львовской области из-за укусов змей двое жителей оказались в больнице. Один из пострадавших находится в реанимационном отделении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В настоящее время в реанимации с диагнозом "укус змеи в участке левой руки" находится 52-летний житель с. Залужье Яворовского района. Состояние пострадавшего - тяжелое", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что еще один пострадавший - 40-летний житель села Прибужаны Львовского района. Он также находится в больнице с поражениями средней тяжести.
В сообщении порекомендовали украинцам быть внимательными, так как из-за начала теплого сезона змеи уже активно просыпаются.
"Если увидели змею - не совершайте резких движений! Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит недвижимый объект", - подчеркнули спасатели.
Недавно мы сообщали, что в Киеве все чаще замечают змей, особенно в парках или возле водохранилищ. Так недавно жительница столицы обнаружила в своем авто пресмыкающегося.
Кроме того, в центре Харькова жители дома страдали от нашествия змей, которые вылезали из щелей, а затем пробирались в подъезд и даже в квартиры.
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