Во Львовской области из-за укусов змей двое жителей попали в больницу: один из них в реанимации

"В настоящее время в реанимации с диагнозом "укус змеи в участке левой руки" находится 52-летний житель с. Залужье Яворовского района. Состояние пострадавшего - тяжелое", - говорится в сообщении.



В ГСЧС отмечают, что еще один пострадавший - 40-летний житель села Прибужаны Львовского района. Он также находится в больнице с поражениями средней тяжести.

В сообщении порекомендовали украинцам быть внимательными, так как из-за начала теплого сезона змеи уже активно просыпаются.



"Если увидели змею - не совершайте резких движений! Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит недвижимый объект", - подчеркнули спасатели.