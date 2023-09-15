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У Львівській міськраді звинуватили Садового у поширені дезінформації щодо виділення коштів на ЗСУ

П'ятниця 15 вересня 2023 12:49
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У Львівській міськраді звинуватили Садового у поширені дезінформації щодо виділення коштів на ЗСУ Фото: у Львівській міськраді звинуватили Андрія Садового у поширені дезінформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Львівський міський голова Андрій Садовий розповсюджує дезінформацію щодо готовності міста поділитись з державою частиною ПДФО для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови комісії архітектури, містобудування та розвитку територій Львівської міськради Олексія Різника.

"Ще на початку березня 2023 року, коли сесія Львівська міська рада затверджувала бюджет розвитку Львівської ОТГ, я вніс пропозицію на розгляд ради проте, аби погасити усі борги міста перед підприємцями, що становило близько 300 мільйонів гривень, і усі решта кошти віддати на потреби Збройних сил України. Тоді, міський голова Андрій Садовий, саркастично назвав мою пропозицію емоційно - цікавою та водночас не зрозумілою", - нардеп.

Віддати кілька мільярдів із бюджету міста на ЗСУ, замість витрачати ці кошти на благоустрій, який в часі війни може зачекати - що тут не зрозуміло меру, наголошує він.

"Це все про цинізм, а от брехня полягає у наступному: сьогодні у своєму Telegram і міський голова опублікував пост, де повідомив, що з міського бюджету він планував виділити 2 мільярди гривень на армію. І взагалі Львів готовий поділитись з державою частиною ПДФО, якщо ці кошти допоможуть нищити ворога. Андрій Іванович, коли Ви планували віддати 2 мільярди, більшість з яких лежить на депозитах під проценти? Адже в березні Вам було це ще не зрозумілим", - додав Різник.

У Львівській міськраді звинуватили Садового у поширені дезінформації щодо виділення коштів на ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликають провести перевірку діяльності міського голови Львова Андрія Садового.

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Андрій Садовий Львів
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