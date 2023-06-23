У Львові закликають НАЗК провести перевірку роботи Садового
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликають негайно провести перевірку діяльності міського голови Львова Андрія Садового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Львівської міської ради Юрія Ломагу.
За його словами, впродовж декількох років мер незаконно виписує великі премії своїм заступникам. У регламенті йдеться, що це питання підлягає розгляду та обговоренню на пленарному засіданні міськради не рідше одного разу на квартал. Обов’язкова умова - звіт конкретного заступника.
"Депутати мають надати оцінку заступникам і потім на підставі того, на що вони напрацювали їм надають премію. Жоден заступник мера не звітувався перед депутатським корпусом, але міський голова чітко кожен місяць, а то і два рази на місяць нараховує заступникам шалені премії", - каже Юрій Ломага.
Заяву депутата Ломаги підтверджують документи щодо преміювання заступників мера Садового. Преміювання здійснювалось на підставі прямих розпоряджень міського голови. Йдеться про десятки мільйонів гривень.
"Ці щомісячні премії в межах двохсот відсотків їх посадових окладів. Але там ще крім премій є виплати різної матеріальної допомоги, на оздоровлення, на покращення соціально-побутових умов", - додає голова бюджетної комісії міськради Наталія Шелестак.
Як відомо, 25 травня депутат Олексій Різник під час сесії Львівської міської ради зачитав звернення до НАЗК аби правоохоронці провели перевірку діяльності Андрія Садового.
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