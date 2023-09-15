Во Львовском горсовете обвинили Садового в распространенные дезинформации о выделении средств на ВСУ

"Еще в начале марта 2023 года, когда сессия Львовский городской совет утверждал бюджет развития Львовской ОТГ, я внес предложение на рассмотрение совета о том, чтобы погасить все долги города перед предпринимателями, что составляло около 300 миллионов гривен, и все остальные средства отдать на нужды Вооруженных сил Украины. Тогда, городской голова Андрей Садовый, саркастически назвал мое предложение эмоционально - интересным и в то же время непонятным", - нардеп.

Отдать несколько миллиардов из бюджета города на ВСУ, вместо того, чтобы тратить эти средства на благоустройство, которое во время войны может подождать - что здесь непонятно мэру, отмечает он.

"Это все о цинизме, а вот ложь заключается в следующем: сегодня в своем Telegram городской голова опубликовал пост, где сообщил, что из городского бюджета он планировал выделить 2 миллиарда гривен на армию. И вообще Львов готов поделиться с государством частью НДФЛ, если эти средства помогут уничтожать врага. Андрей Иванович, когда Вы планировали отдать 2 миллиарда, большинство из которых лежит на депозитах под проценты? Ведь в марте Вам это было еще не понятно", - добавил Резник.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) призывают провести проверку деятельности городского головы Львова Андрея Садового.