Львівські волонтери налагодили випуск парафінових термоакумуляторів для ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку штабу.

"Українська команда. Львівщина" сьогодні разом з "Броня Миколаїв" виготовляє такі термоакумулятори. Вони дуже потрібні для того, аби зігріти наших бійців на фронті. Це дуже важливо - долучатися, робити корисні, потрібні речі, аби всі ми разом, весь український народ був армією. Тоді ми точно швидше переможемо", - заявила керівник львівського осередку "Української команди" Оксана Юринець.

Перші партії парафінових термоакумуляторів, які воїни використовують як джерела тепла і світла, вже відправлено на передову, йдеться у повідомленні.