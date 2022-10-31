Львовские волонтеры наладили выпуск парафиновых термоаккумуляторов для ВСУ

Львовские волонтеры "Украинской команды" наладили производство парафиновых термоаккумуляторов для воинов на передовой
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу штаба.
"Украинская команда. Львовщина" сегодня вместе с "Бронею Николаев" производит такие термоаккумуляторы. Они очень нужны для того, чтобы согреть наших бойцов на фронте. Это очень важно - приобщаться, делать полезные, нужные вещи, чтобы все мы вместе, весь украинский народ был армией. Тогда мы точно быстрее победим", - заявила руководитель львовской ячейки "Украинской команды" Оксана Юринец.
Первые партии парафиновых термоаккумуляторов, которые воины используют в качестве источников тепла и света, уже отправлены на передовую, говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" за день собрала 1 млн гривен на средства обогрева для ВСУ.