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Львовские волонтеры наладили выпуск парафиновых термоаккумуляторов для ВСУ

Фото: львовские волонтеры наладили выпуск парафиновых термоаккумуляторов для ВСУ (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Львовские волонтеры "Украинской команды" наладили производство парафиновых термоаккумуляторов для воинов на передовой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу штаба.

"Украинская команда. Львовщина" сегодня вместе с "Бронею Николаев" производит такие термоаккумуляторы. Они очень нужны для того, чтобы согреть наших бойцов на фронте. Это очень важно - приобщаться, делать полезные, нужные вещи, чтобы все мы вместе, весь украинский народ был армией. Тогда мы точно быстрее победим", - заявила руководитель львовской ячейки "Украинской команды" Оксана Юринец.

Первые партии парафиновых термоаккумуляторов, которые воины используют в качестве источников тепла и света, уже отправлены на передовую, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" за день собрала 1 млн гривен на средства обогрева для ВСУ.

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