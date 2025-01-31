Львівські вчителі отримуватимуть по 15 000 гривень премії щомісяця: які умови

У Львівській громаді вчителі кожного місяця отримуватимуть премію у розмірі 15 000 гривень. Гроші зможуть отримати лише ті вчителі, які пройдуть конкурсний відбір.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівську міську раду.
У четвер, 30 січня на сесії Львівської міської ради внесли зміни до програми "Педагоги, які надихають", які визначають порядок обрання освітян для преміювання та розмір винагороди. Програма передбачає, що з лютого 2024 року 1000 педагогів Львівської громади отримуватимуть щомісячну премію у розмірі 15 000 гривень. Виплати здійснюватимуться протягом року, а в кожній школі буде декілька премійованих вчителів.
Відбір "педагогів, що надихають" проходитиме у три етапи:
Хто може отримати премію:
Програма "Педагоги, які надихають" діятиме з 2025 до 2030 року. Відбір освітян для преміювання проводитиметься щороку на 12 місяців.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з початку нинішнього року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати у розмірі 1000 гривень. Починаючи із вересня 2025 року сума доплати становитиме 2000 гривень.
Ми також розповідали, що Міністерство освіти і науки України на початку січня 2025 року оновило правила нарахування щомісячної доплати за роботу в складних умовах для педагогів, відомої як "учительська тисяча". Так, розмір виплат буде визначатися відповідно до навчального навантаження вчителя.
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