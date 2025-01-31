Львівські вчителі отримуватимуть по 15 000 гривень премії щомісяця: які умови

У четвер, 30 січня на сесії Львівської міської ради внесли зміни до програми "Педагоги, які надихають", які визначають порядок обрання освітян для преміювання та розмір винагороди. Програма передбачає, що з лютого 2024 року 1000 педагогів Львівської громади отримуватимуть щомісячну премію у розмірі 15 000 гривень. Виплати здійснюватимуться протягом року, а в кожній школі буде декілька премійованих вчителів.

Хто і на яких умовах зможе отримати премію

Відбір "педагогів, що надихають" проходитиме у три етапи:

анонімне голосування серед учнів;

професійне тестування педагогів;

оцінювання експертною групою, до якої входитимуть освітяни, батьки та представники учнівського самоврядування.

Хто може отримати премію:

вчителі шкіл Львівської громади, які працюють не менше одного року за основним місцем праці з навантаженням від 18 годин на тиждень;

соціальні педагоги, психологи, педагоги-організатори (з навантаженням 40 годин на тиждень);

керівники гуртків закладів позашкільної освіти (не менше 18 годин на тиждень);

викладачі та концертмейстери мистецьких і музичних шкіл Львівської громади(із загальним навантаженням не менше 18 годин на тиждень.

Програма "Педагоги, які надихають" діятиме з 2025 до 2030 року. Відбір освітян для преміювання проводитиметься щороку на 12 місяців.