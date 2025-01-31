Львовские учителя будут получать по 15 000 гривен премии ежемесячно: какие условия

Во Львовской громаде учителя каждый месяц будут получать премию в размере 15 000 гривен. Деньги смогут получить только те учителя, которые пройдут конкурсный отбор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
В четверг, 30 января на сессии Львовского городского совета внесли изменения в программу "Педагоги, которые вдохновляют", которые определяют порядок избрания педагогов для премирования и размер вознаграждения. Программа предусматривает, что с февраля 2024 года 1000 педагогов Львовской громады будут получать ежемесячную премию в размере 15 000 гривен. Выплаты будут осуществляться в течение года, а в каждой школе будет несколько премированных учителей.
Отбор "педагогов, которые вдохновляют" будет проходить в три этапа:
Кто может получить премию:
Программа "Педагоги, которые вдохновляют" будет действовать с 2025 до 2030 года. Отбор педагогов для премирования будет проводиться ежегодно на 12 месяцев.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала нынешнего года украинские учителя будут получать ежемесячную доплату к заработной плате в размере 1000 гривен. Начиная с сентября 2025 года сумма доплаты составит 2000 гривен.
Мы также рассказывали, что Министерство образования и науки Украины в начале января 2025 года обновило правила начисления ежемесячной доплаты за работу в сложных условиях для педагогов, известной как "учительская тысяча". Так, размер выплат будет определяться в соответствии с учебной нагрузкой учителя.
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