UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Львівська область скорочує комендантську годину

Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Артем Горовенко

Львівська область з 19 жовтня скорочує тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"З сьогоднішнього дня, 19 жовтня, комендантська година на Львівщині триватиме з 00:00 до 05:00", - зазначив він.

За його словами, у цей період заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, що засвідчують особу. Вільно пересуватися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Зазначимо, до цього комендантська година у Львові діяла з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, раніше Вінницька область теж скоротила тривалість комендантської години, яка тепер діє з 00:00 до 05:00.

Такого ж графіку на початку жовтня перейшла й Хмельницька область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівЛьвівська областьКомендантська година