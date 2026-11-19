У центрі "Повернення" облаштовано чотири кабінети для індивідуальної терапії, дві кімнати для групових занять, двомісну палату денного стаціонару з багатофункціональними медичними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепцію із зоною очікування та інклюзивні санвузли.

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Особливу увагу приділено безбар’єрності простору: у центрі передбачено широкі дверні отвори, відсутні пороги, використано антиковзке покриття для підлоги, а санвузли адаптовано для людей, які користуються кріслами колісними.

"Ми розвиваємо мережу центрів "Повернення" по всій Україні, щоб військові, ветерани та їхні родини мали доступ до фахової допомоги поруч із домом і могли звернутися по неї своєчасно, не чекаючи, поки стан суттєво погіршиться. Порушення сну, постійна тривога, емоційне виснаження чи труднощі у стосунках — це вже достатні причини звернутися до фахівця", - розповіла Світлана Гриценко, керівниця проєкту "Повернення".

Світлана Гриценко

За її словами, на жаль, страх осуду та упередження досі стримують багатьох людей від такого кроку.

"Тому для нас важливо не лише забезпечити доступ до безоплатної допомоги, а й змінити ставлення до турботи про ментальне здоров’я. Звертатися по підтримку має бути так само природно, як і дбати про фізичне здоров’я", - додала вона.

У межах проєкту "Повернення" центр забезпечено сучасним обладнанням і матеріалами для терапевтичної роботи. Зокрема, встановлено систему психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США). Для занять використовують матеріали для арттерапії, метафоричні асоціативні карти, психологічні ігри, антистресові й тактильні засоби. Професійну бібліотеку центру поповнили 40 книгами з психології, психіатрії та психотерапії.

З відвідувачами працює мультидисциплінарна команда: психіатри, клінічний психолог, лікар-психотерапевт і медичні сестри. За потреби долучаються фахівець із супроводу ветеранів та соціальний працівник лікарні.Допомогу надають безоплатно в амбулаторному форматі.

Фахівці працюють з наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, труднощами адаптації, психосоматичними, органічними та психотичними розладами.

Застосовують доказові методи, зокрема когнітивно-поведінкову й травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації та саморегуляції, психоедукацію. Проводять індивідуальні й групові консультації, заняття з арттерапії, а також консультують онлайн. У роботі дотримуються принципів конфіденційності, поваги до прав людини, емпатійного підходу й недопущення стигматизації.

"Наслідки бойового досвіду можуть проявлятися розладами сну, підвищеною тривожністю, нав’язливими спогадами, порушеннями пам’яті та уваги. Особливої уваги потребують люди після мінно-вибухових травм, які можуть супроводжуватися порушеннями когнітивних функцій та емоційно-поведінковими змінами", - зазначила Ольга Кітура, завідувачка центру ментального здоров’я "Повернення" на Львівщині..

Вона підкреслила, що у центрі мультидисциплінарна команда фахівців забезпечує комплексну оцінку стану пацієнтів, індивідуальний підхід до лікування, психіатричний супровід, психотерапію та психологічну підтримку.

"Важливою частиною відновлення є також робота з родинами, адже наслідки бойового досвіду впливають не лише на військових, а й на їхні стосунки з близькими та якість життя всієї сім’ї", - резюмувала вона.

Адреса центру "Повернення" на Львівщині: м. Винники, вул. Івасюка, 31

Телефон для звернень: +380 66 107 70 97

Електронна пошта: lviv@povernennya.org