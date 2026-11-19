В центре "Возвращение" обустроены четыре кабинета для индивидуальной терапии, две комнаты для групповых занятий, двухместная палата дневного стационара с многофункциональными медицинскими кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания и инклюзивные санузлы.

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Особое внимание уделено безбарьерности пространства: в центре предусмотрены широкие дверные проемы, отсутствуют пороги, использовано антискользящее напольное покрытие, а санузлы адаптированы для людей, пользующихся колесными креслами.

"Мы развиваем сеть центров "Возвращение" по всей Украине, чтобы военные, ветераны и их семьи имели доступ к профессиональной помощи рядом с домом и могли обратиться за ней своевременно, не дожидаясь, пока состояние существенно ухудшится. Нарушение сна, постоянная тревога, эмоциональное истощение или трудности в отношениях - это уже достаточные причины обратиться к специалисту", - рассказала Светлана Гриценко, руководитель проекта "Возвращение".

Светлана Гриценко

По ее словам, к сожалению, страх осуждения и предубеждения до сих пор сдерживают многих людей от такого шага.

"Поэтому для нас важно не только обеспечить доступ к безвозмездной помощи, но и изменить отношение к заботе о ментальном здоровье. Обращаться за поддержкой должно быть так же естественно, как и заботиться о физическом здоровье", - добавила она.

В рамках проекта "Возвращение" центр обеспечен современным оборудованием и материалами для терапевтической работы. В частности, установлена система психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США). Для занятий используют материалы для арттерапии, метафорические ассоциативные карты, психологические игры, антистрессовые и тактильные средства. Профессиональную библиотеку центра пополнили 40 книг по психологии, психиатрии и психотерапии.

С посетителями работает мультидисциплинарная команда: психиатры, клинический психолог, врач-психотерапевт и медсестры. При необходимости приобщаются специалист по сопровождению ветеранов и социальный работник больницы. Помощь оказывают бесплатно в амбулаторном формате.

Специалисты работают с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, трудностями адаптации, психосоматическими, органическими и психотическими расстройствами.

Применяют доказательные методы, в частности, когнитивно-поведенческую и травмоориентированную терапию, техники стабилизации и саморегуляции, психоэдукцию. Проводят индивидуальные и групповые консультации, занятия по арттерапии, а также консультируют онлайн. В работе придерживаются принципов конфиденциальности, уважения прав человека, эмпатийного подхода и недопущения стигматизации.

"Последствия боевого опыта могут проявляться расстройствами сна, повышенной тревожностью, навязчивыми воспоминаниями, нарушениями памяти и внимания. Особого внимания нуждаются люди после минно-взрывных травм, которые могут сопровождаться нарушениями когнитивных функций и эмоционально-поведенческими изменениями", - отметила Ольга Китура, заведующая центра ментального здоровья "Возвращение" на Львовщине.

Она подчеркнула, что в центре мультидисциплинарная команда специалистов обеспечивает комплексную оценку состояния пациентов, индивидуальный подход к лечению, психиатрическое сопровождение, психотерапию и психологическую поддержку.

"Важной частью восстановления также работа с семьями, ведь последствия боевого опыта влияют не только на военных, но и на их отношения с близкими и качество жизни всей семьи", - резюмировала она.

Адрес центра "Возвращение" во Львовской области: г. Винники, ул. Ивасюка, 31

Телефон для обращений: +380 66 107 70 97

Электронная почта: lviv@povernennya.org