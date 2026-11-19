Во Львовской области открыли 20-й центр ментального здоровья всеукраинской сети "Возвращение", основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Ежегодно более 4 000 военнослужащих, ветеранов и членов их семей смогут получать здесь безвозмездную психологическую, психиатрическую и психосоциальную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
В центре "Возвращение" обустроены четыре кабинета для индивидуальной терапии, две комнаты для групповых занятий, двухместная палата дневного стационара с многофункциональными медицинскими кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания и инклюзивные санузлы.
Особое внимание уделено безбарьерности пространства: в центре предусмотрены широкие дверные проемы, отсутствуют пороги, использовано антискользящее напольное покрытие, а санузлы адаптированы для людей, пользующихся колесными креслами.
"Мы развиваем сеть центров "Возвращение" по всей Украине, чтобы военные, ветераны и их семьи имели доступ к профессиональной помощи рядом с домом и могли обратиться за ней своевременно, не дожидаясь, пока состояние существенно ухудшится. Нарушение сна, постоянная тревога, эмоциональное истощение или трудности в отношениях - это уже достаточные причины обратиться к специалисту", - рассказала Светлана Гриценко, руководитель проекта "Возвращение".
По ее словам, к сожалению, страх осуждения и предубеждения до сих пор сдерживают многих людей от такого шага.
"Поэтому для нас важно не только обеспечить доступ к безвозмездной помощи, но и изменить отношение к заботе о ментальном здоровье. Обращаться за поддержкой должно быть так же естественно, как и заботиться о физическом здоровье", - добавила она.
В рамках проекта "Возвращение" центр обеспечен современным оборудованием и материалами для терапевтической работы. В частности, установлена система психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США). Для занятий используют материалы для арттерапии, метафорические ассоциативные карты, психологические игры, антистрессовые и тактильные средства. Профессиональную библиотеку центра пополнили 40 книг по психологии, психиатрии и психотерапии.
С посетителями работает мультидисциплинарная команда: психиатры, клинический психолог, врач-психотерапевт и медсестры. При необходимости приобщаются специалист по сопровождению ветеранов и социальный работник больницы. Помощь оказывают бесплатно в амбулаторном формате.
Специалисты работают с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, трудностями адаптации, психосоматическими, органическими и психотическими расстройствами.
Применяют доказательные методы, в частности, когнитивно-поведенческую и травмоориентированную терапию, техники стабилизации и саморегуляции, психоэдукцию. Проводят индивидуальные и групповые консультации, занятия по арттерапии, а также консультируют онлайн. В работе придерживаются принципов конфиденциальности, уважения прав человека, эмпатийного подхода и недопущения стигматизации.
"Последствия боевого опыта могут проявляться расстройствами сна, повышенной тревожностью, навязчивыми воспоминаниями, нарушениями памяти и внимания. Особого внимания нуждаются люди после минно-взрывных травм, которые могут сопровождаться нарушениями когнитивных функций и эмоционально-поведенческими изменениями", - отметила Ольга Китура, заведующая центра ментального здоровья "Возвращение" на Львовщине.
Она подчеркнула, что в центре мультидисциплинарная команда специалистов обеспечивает комплексную оценку состояния пациентов, индивидуальный подход к лечению, психиатрическое сопровождение, психотерапию и психологическую поддержку.
"Важной частью восстановления также работа с семьями, ведь последствия боевого опыта влияют не только на военных, но и на их отношения с близкими и качество жизни всей семьи", - резюмировала она.
Адрес центра "Возвращение" во Львовской области: г. Винники, ул. Ивасюка, 31
Телефон для обращений: +380 66 107 70 97
Электронная почта: lviv@povernennya.org
Проект "Возвращение" является примером успешного партнерства между частным сектором и государством, в рамках которого благотворители создают современные, комфортные и безбарьерные центры ментального здоровья на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений, обеспечивая доступ к бесплатной профессиональной помощи.
В настоящее время сеть "Возвращение" объединяет 20 центров в разных регионах Украины. Они работают в Виннице , Днепре, Житомире, Ивано-Франковске,Киеве и Киевской области , Кременчуге, Кропивницком, Львовщине, Луцке, Одессе , Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах, Черкассах и Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины.
На первом этапе проекта запланировано открытие не менее 25 центров, которые ежегодно смогут оказывать безвозмездную помощь более 100 тысяч военных, ветеранов и членов их семей.