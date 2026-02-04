На Львівщині чоловік помер у ТЦК: у військкоматі говорять про алкогольне отруєння

Читайте також: Примусова ВЛК незаконна? Адвокат пояснив, навіщо насправді мають везти до ТЦК

Що відомо про інцидент

За інформацією ТЦК, подія сталася 2 лютого 2026 року в Яворівському РТЦК та СП.

Близько 09:30 військовослужбовці групи оповіщення разом із представником поліції зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів.

"Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав", - йдеться у повідомленні.

О 10:00 чоловіка доставили до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де його провели до кімнати відпочинку для уточнення облікових даних.

Обставини смерті

О 13:42 інші військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового, що чоловікові стало зле. Черговий, прибувши на місце, виявив Воловецького І. без ознак життя.

О 13:43 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Лікарі зафіксували смерть о 13:48. За їхніми словами, ознак фізичного насильства на тілі не виявили.

За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, військовозобов'язаного доставили для проведення розтину в Новояворівську лікарню ім. Ю.Липи.

Згідно з висновком медиків, причиною смерті стало алкогольне отруєння.