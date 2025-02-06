Львівщина в полум’ї: понад 5000 кв. метрів сухої рослинності вигоріло за добу

Які покарання загрожують паліям

Нагадаємо, що багато пожеж виникають через людську недбалість. В Україні заборонено спалювати відходи рослинного, побутового та промислового походження.

За такі дії громадянам можуть виписати штраф, адже вони не лише спричиняють пожежі, а й погіршують якість повітря.

Якщо інспектори виявлять порушення, складається протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та за порушення правил благоустрою. Штрафи для громадян можуть становити від 340 до 1360 гривень.

За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю, або її залишків та опалого листя без дотримання встановлених норм штрафи значно вищі - від 3060 до 6120 гривень для громадян та від 15 300 до 21 420 гривень для посадових осіб.