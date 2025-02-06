Львовская область в пламени: более 5000 кв. метров сухой растительности выгорело за сутки

Во Львовской области за последние сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 кв. м сухой травы и кустарников. Огонь угрожал жилым домам и нанес ущерб экосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Огонь уничтожил более 5200 кв. м сухой травы и кустарников в селах Опоры, Волоща, Уличное и Нагуевичи Дрогобычского района, Хащев Самборского района и Дашава Стрыйского района.
Пламя не только уничтожило все живое на этих территориях, но и представляло угрозу для жилых домов и окружающей среды.
Спасатели призывают жителей не жечь сухостой, ведь неконтролируемый огонь может привести к масштабной экологической катастрофе.
Напомним, что многие пожары возникают из-за человеческой халатности. В Украине запрещено сжигать отходы растительного, бытового и промышленного происхождения.
За такие действия гражданам могут выписать штраф, ведь они не только вызывают пожары, но и ухудшают качество воздуха.
Если инспекторы обнаружат нарушения, составляется протокол по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях и за нарушение правил благоустройства. Штрафы для граждан могут составлять от 340 до 1360 гривен.
За выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с растительностью, или ее остатков и опавших листьев без соблюдения установленных норм штрафы значительно выше - от 3060 до 6120 гривен для граждан и от 15 300 до 21 420 гривен для должностных лиц.