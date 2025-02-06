Львовская область в пламени: более 5000 кв. метров сухой растительности выгорело за сутки

Огонь уничтожил более 5200 кв. м сухой травы и кустарников в селах Опоры, Волоща, Уличное и Нагуевичи Дрогобычского района, Хащев Самборского района и Дашава Стрыйского района.

Пламя не только уничтожило все живое на этих территориях, но и представляло угрозу для жилых домов и окружающей среды.

Спасатели призывают жителей не жечь сухостой, ведь неконтролируемый огонь может привести к масштабной экологической катастрофе.