Львів, Ужгород чи Івано-Франківськ. Де жити дешевше: порівняння цін на квартири

За час повномасштабної війни західні регіони України стали місцями прихистку переселенців з регіонів, де ведуться бойові дії. Разом з цим зростали ціни на житло у обласних центрах заходу країни, а також у менших за розміром і кількістю населення містах. Дорожчою стала як оренда, так і купівля квартир.

На прохання РБК-Україна оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак проаналізувала, які ціни на оренду і купівлю пропонуються в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську восени 2023 року.

Попит зберігається. Області-рекордсмени за популярністю житла

На початку повномасштабної війни за рахунок внутрішньої міграції та відкладеного попиту у період закритих реєстрів, коли люди й хотіли б осісти на новому місці та завести квартири через психологічний неспокій, але не мали таку можливість.

В той час кілька місяців ми дійсно спостерігали ажіотажну зацікавленість у купівлі нерухомості в окремих регіонах", – розповідала раніше РБК-Україна Вікторія Берещак.

Тоді рекордсменами були:

Львівський регіон;

Закарпаття (Ужгород);

Івано-Франківськ;

Тернопіль.

Тоді в західних областях активніше купували і на первинному (він там більш розвинутий), а й у центральних і східних областях (Дніпро). В фаворі був вторинний ринок. Затребуваною в інтересі до нерухомості стала й центральна Україна.

Зараз західні регіони також не втрачають популярності серед тих, хто розглядає Львів, Ужгород та інші місця для проживання.

"Західні області все ще лишаються хабами для чималої кількості внутрішньо переміщених осіб, тож ціни і на оренду, і на купівлю нерухомості у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську залишаються високими. Найдорожчий із цієї трійки, безперечно, Львів. На другому місці за цінами перебуває Ужгород, замикає топ Івано-Франківськ", – розповідає Вікторія.

Фото: Проект одного з житлових комплексів в Ужгороді (facebook.com/ЖК KhustSky)

Купівля та оренда. Які ціни на житло в Ужгороді, Львові та Франківську

На первинному ринку вартість квадрата у цих містах в середньому сягає:

у Львові : 48,5 тис. грн/кв.м;

: 48,5 тис. грн/кв.м; в Ужгороді: 41,5 тис. грн/кв.м;

41,5 тис. грн/кв.м; у Івано-Франківську: 28,5 тис. грн/кв.м.

"Однокімнатна квартира в середньому у Львові обійдеться в межах 50-60 тисяч доларів залежно від місцерозташування, в Ужгороді – 40-45 тисяч доларів, у Івано-Франківську – 30-35 тисяч доларів", – наводить дані оглядачка ринку.

На вартість безпосередньо буде впливати місцерозташування та транспортна розв’язка, інфраструктурне наповнення району, особливо наявність соціально-побутової інфраструктури, близькість до центра.

Ціни на оренду в цих регіонах доволі строкаті та залежать від великої кількості змінних: як якісних характеристик лота (локація, інфраструктура, ремонт та комплектація квартири тощо), так і очікувань (часто завищених) власників житла.

"Якщо виводити середньозважену вартість, то однокімнатні квартири у Львові будуть в діапазоні 13-17 тисяч гривень на місяць, в Ужгороді – 10-12 тисяч гривень на місяць, у Івано-Франківську – 12-14 тисяч гривень на місяць", – розповідає Вікторія Берещак.