Львов, Ужгород или Ивано-Франковск. Где жить дешевле: сравнение цен на квартиры

За время полномасштабной войны западные регионы Украины стали местом убежища переселенцев из регионов, где ведутся боевые действия. При этом росли цены на жилье в областных центрах запада страны, а также в меньших по размеру и количеству населения городах. Дороже стала как аренда, так и покупка квартир.

По просьбе РБК-Украина обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак проанализировала, какие цены на аренду и покупку предлагаются в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске осенью 2023 года.

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В начале полномасштабной войны за счет внутренней миграции и отложенного спроса в период закрытых реестров, когда люди и хотели бы осесть на новом месте и завести квартиры из-за психологического беспокойства, но не имели такой возможности.

В то время несколько месяцев мы действительно наблюдали ажиотажный интерес к покупке недвижимости в отдельных регионах, – рассказывала ранее РБК-Украина Виктория Берещак.

Тогда рекордсменами были:

Львовский регион;

Закарпатье (Ужгород);

Ивано-Франковск;

Тернополь.

Тогда в западных областях активнее покупали и на первичном (он там более развит), но и в центральных и восточных областях (Днепр). В фаворе был вторичный рынок. Востребованной в интересе к недвижимости стала и центральная Украина.

Сейчас западные регионы также не теряют популярность среди тех, кто рассматривает Львов, Ужгород и другие места проживания.

"Западные области все еще остаются хабами для большого количества внутренне перемещенных лиц, поэтому цены и на аренду, и на покупку недвижимости во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске остаются высокими. Самый дорогой из этой тройки, безусловно, Львов. На втором месте по ценам находится Ужгород, замыкает топ Ивано-Франковск", – рассказывает Виктория.

Фото: Проект одного из жилых комплексов в Ужгороде (facebook.com/ЖК KhustSky)

Покупка и аренда. Какие цены на жилье в Ужгороде, Львове и Франковске

На первичном рынке стоимость квадрата в этих городах в среднем достигает:

во Львове : 48,5 тыс. грн/кв.м;

: 48,5 тыс. грн/кв.м; в Ужгороде: 41,5 тыс. грн./кв.м;

41,5 тыс. грн./кв.м; в Ивано-Франковске: 28,5 тыс. грн/кв.

"Однокомнатная квартира в среднем во Львове обойдется в пределах 50-60 тысяч долларов в зависимости от месторасположения, в Ужгороде – 40-45 тысяч долларов, в Ивано-Франковске – 30-35 тысяч долларов", – приводит данные обозреватель рынка.

На стоимость напрямую будет влиять месторасположение и транспортная развязка, инфраструктурное наполнение района, особенно наличие социально-бытовой инфраструктуры, близость к центру.

Цены на аренду в этих регионах довольно пестрые и зависят от большого количества переменных: как качественных характеристик лота (локация, инфраструктура, ремонт и комплектация квартиры и так далее), так и ожиданий (часто завышенных) владельцев жилья.

"Если выводить средневзвешенную стоимость, то однокомнатные квартиры во Львове будут в диапазоне 13-17 тысяч гривен в месяц, в Ужгороде – 10-12 тысяч гривен в месяц, в Ивано-Франковске – 12-14 тысяч гривен в месяц”, – рассказывает Виктория Берещак.