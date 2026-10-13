Львів під ударом дронів, у місті пролунали вибухи

Дрони почали рухатись на Львівщині близько п'ятої ранку. Згодом паблік "Стратегічна авіація" написав про падіння реактивних безпілотників, що сталось один за одним у проміжку з невеликим інтервалом часу.

Садовий після 5-ї ранку також повідомив про дрони у напрямку Львова, закликав містян перейти у безпечне місце та попередив про роботу ППО.

Повітряні Сили повідомяли про рух БпЛА на Скнилів, що в області, на Перемишляни, а також про рух реактивних безпілотників у напрямку Винників.

Поки додаткової інформації про наслідки атаки дронів від влади та екстрених служб не надходило.