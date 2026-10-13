UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Львів під ударом дронів, у місті пролунали вибухи

05:33 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС на службі (ДСНС України)

У Львові під ранок 13 жовтня пролунали вибухи на тлі загрози дронів. Мер Андрій Садовий закликав людей перейти до безпечних місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та мера Львова в Telegram.

Дрони почали рухатись на Львівщині близько п'ятої ранку. Згодом паблік "Стратегічна авіація" написав про падіння реактивних безпілотників, що сталось один за одним у проміжку з невеликим інтервалом часу.

Садовий після 5-ї ранку також повідомив про дрони у напрямку Львова, закликав містян перейти у безпечне місце та попередив про роботу ППО.

Повітряні Сили повідомяли про рух БпЛА на Скнилів, що в області, на Перемишляни, а також про рух реактивних безпілотників у напрямку Винників.

Поки додаткової інформації про наслідки атаки дронів від влади та екстрених служб не надходило.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛьвівАтака дронів