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Львов под ударом дронов, в городе раздались взрывы

05:33 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС на службе (ГСЧС Украины)

Во Львове под утро 13 октября раздались взрывы на фоне угрозы дронов. Мэр Андрей Садовый призвал людей перейти к безопасным местам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и мэра Львова в Telegram.

Дроны начали двигаться на Львовщине около пяти утра. Впоследствии паблик "Стратегическая авиация" написал о падении реактивных беспилотников, произошедшем один за другим в промежутке с небольшим интервалом времени.

Садовый после 5 утра также сообщил о дронах в направлении Львова, призвал горожан перейти в безопасное место и предупредил о работе ПВО.

Воздушные Силы сообщили о движении БпЛА на Скнилов в области на Перемышляне, а также о движении реактивных беспилотников в направлении Винников.

Пока дополнительной информации о последствиях атаки дронов от власти и экстренных служб не поступало.

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