"Львів" чи "Бориспіль": який аеропорт в Україні відкриють першим та коли

"Мені здається, зараз ми вже готові до цих політичних рішень, і це буде залежати від захисту повітря. Нам щастить, і у нас є п’ять-шість авіакомпаній, які хотіли б почати роботу уже починаючи з січня", - сказав він та додав, це буде залежати від того, як будуть розставлені системи ППО.

Еллісон нагадав, що від Львова до Польщі лише 7 хвилин польоту. За його словами, Львів зараз набагато більш безпечний, ніж Тель-Авів.

"Звісно ви мене зараз зненавидите, але "Бориспіль" - це наша початкова ідея", - сказав він.

За його словами, розмір страховки лише одного "Боїнга" складає "три чверті мільярда доларів". "Мені здається, що авіаційний ринок, на відміну від морського, звик до воєнних ризиків", - сказав він.

Водночас, як зазначив Еллісон, авіаційний сектор дуже зарегульований з точки зору воєнних ризиків.

Відкриття неба

Нагадаємо в жовтні Україна презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Про готовність аеропортів розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Минулого було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів. Зокрема, обговорювалася у можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору. В уряді заявляли, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.

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