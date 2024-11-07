"Львов" или "Борисполь": какой аэропорт в Украине откроют первым и когда

"Мне кажется, сейчас мы уже готовы к этим политическим решениям, и это будет зависеть от защиты воздушного пространства. Нам везет, и у нас есть пять-шесть авиакомпаний, которые хотели бы начать работу уже начиная с января", - сказал он и добавил, это будет зависеть от того, как будут расставлены системы ПВО.

Эллисон напомнил, что от Львова до Польши всего 7 минут полета. По его словам, Львов сейчас гораздо безопаснее, чем Тель-Авив.

Он заявил, что застраховать будет проще самолеты во Львове, но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за эти слова, потому что он сфокусирован на "Борисполе", но начальный фокус - "Львов"", - сказал он.

По его словам, размер страховки только одного "Боинга" составляет "три четверти миллиарда долларов". "Мне кажется, что авиационный рынок, в отличие от морского, привык к военным рискам", – сказал он.

В то же время, как отметил Эллисон, авиационный сектор очень зарегулирован с точки зрения военных рисков.

Открытие неба

Напомним, в октябре Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. О готовности аэропортов рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

В прошлом было немало разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора. В правительстве заявляли, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

Marsh McLennan является глобальной профессиональной компанией со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая занимается брокерской деятельностью в сфере страхования, управления рисками, перестрахованием, управлением талантами, инвестиционным консультированием и управленческим консультированием.