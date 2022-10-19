Львів частково знеструмлять сьогодні вночі: названо причину

У ніч із 19 на 20 жовтня Львів буде частково знеструмлений у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".

"У зв'язку з ремонтними роботами на електромережах, пов'язаних з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 06:00 можливі перерви в електропостачанні частини Львова", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що з міркувань безпеки не можуть надати інформацію про точні адреси та вулиці, де не буде світла.