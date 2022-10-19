Львів частково знеструмлять сьогодні вночі: названо причину

У ніч із 19 на 20 жовтня Львів буде частково знеструмлений у зв'язку з ремонтними роботами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".
"У зв'язку з ремонтними роботами на електромережах, пов'язаних з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 06:00 можливі перерви в електропостачанні частини Львова", - йдеться у повідомленні.
Також у компанії зазначили, що з міркувань безпеки не можуть надати інформацію про точні адреси та вулиці, де не буде світла.
Нагадаємо, минулого тижня під час масованих ударів по українських енергетичних об'єктах постраждали Львів та область. В результаті протягом кількох днів у місті були перебої з енергопостачанням.
Через ці проблеми львів'ян закликали ставити буржуйки у укриттях та економити світло та воду.
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