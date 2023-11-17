"Лузер" УПЛ лишився без тренера. Команду може очолити знаний іноземець: що відомо
Аутсайдер чемпіонату України з футболу "Минай", який не виграв жодного матчу в УПЛ, лишився без тренера. Володимир Шаран, який очолював клуб з 14 січня 2022 року, полишив посаду коуча "лисиць".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву, опубліковану на сайті закарпатського клубу.
Що відомо про звільнення Шарана
Повідомляється, що клуб і наставник "припинили співпрацю за обопільною згодою сторін".
"На зустрічі керівництва з тренерським штабом було прийняте спільне рішення припинити співпрацю", - йдеться у заяві.
При цьому у клубі подякували Шарану та його штабу за виконану роботу.
Зауважимо, що саме під керівництвом 52-річного фахівця минайцям підкорилось найвище досягнення у клубній історії - восьме місце турнірної таблиці за результатами сезону 2022/23 української Прем’єр-ліги.
Володимир Шаран (фото: facebook.com/minajfootballclub)
Додамо, що разом із Шараном свої посади залишили тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та командний лікар Олег Темник.
Варто зазначити, що закарпатці невдало стартували в поточному сезоні.
Команда під керівництвом Шарана розташувалась на останньому місці, маючи лише шість набраних очок в 14 турах УПЛ.
Володимир Шаран (фото: facebook.com/minajfootballclub)
Хто може очолити "Минай"
За інформацією видання Sport Arena, замінити Володимира Богдановича на тренерській лаві може сербський фахівець, екс-гравець луганської "Зорі", "Таврії", "Кривбаса" і "Олександрії" 42-річний Желько Любенович, який отримав диплом УЄФА категорії PRO у 2022 році.
Желько Любенович (фото: Вікіпедія)
Натомість журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі "УПЛ жива" стверджує, що керівництво "Миная" розглядає можливою заміною Шарану зокрема Руслана Костишина, який зараз очолює казахський "Аксу", екс-настаника "Руху" Івана Федика і навіть Олександра Головка, який зараз є тренером вишгородського "Діназа".
"Клуб реально оцінює свої можливості й готовий дати шанс комусь з молодих тренерів, хто добре знає стан справ у юнацьких командах. Імовірний виліт у Першу лігу може стати поштовхом для зміни вектора клубу - повне переорієнтування на роботу з молоддю та виховання її для заможних клубів УПЛ", - пише Семйон.
Нагадаємо, у цьому сезоні також покинув свій тренерський пост тренер київського "Динамо" Мірча Луческу.
Однак на місце румунського наставника відразу знайшли заміну.
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