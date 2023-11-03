Луческу покинув "Динамо" після поразки від "Шахтаря"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dynamo.kiev.ua .

78-річний румун пішов із посади керманича "біло-синіх". Досвідчений фахівець вперше в кар'єрі покинув команду за власною ініціативою. Про рішення він оголосив на прес-конференції.

"Я 15 років віддав футболу України і на цьому я вирішив закінчити свою кар’єру. Це остання гра, я попрощався з гравцями "Динамо" і з гравцями "Шахтаря". Дякую українському футболу! Дякую Україні за ці 15 років! Всім бажаю миру, здоров'я та щасливого майбутнього", – заявив Луческу.

На чолі "Динамо" румунський тренер відпрацював 3,5 роки. Він сенсаційно очолив столичний гранд влітку 2020-го. У дебютному сезоні "біло-сині" під його керівництвом оформили дубль, вигравши чемпіонат і Кубок України. Окрім того, "Динамо" здобуло Суперкубок України-2020.

Хто такий Мірча Луческу

Уродженець Бухареста, румунський футболіст і тренер. Прізвиська – "Лис", "Містер".

Перехід від ігрової кар'єри до тренерської ниви відбувся в скромному "Корвінулі" в 1979 році. Пізніше тренував збірні Румунії та Туреччини, місцеві гранди – "Динамо" та "Рапід", італійські "Пізу", "Брешію", "Реджану", "Інтер" із Мілана, стамбульські "Галатасарай" та "Бешикташ", пітерський "Зеніт".

Найбільше часу провів у донецькому "Шахтарі", який тренував у 2004-2016 рр. Разом із "гірниками" румун завоював 8 титулів УПЛ, 6 Кубків і 7 Суперкубків України, тріумфував у Кубку УЄФА 2008/09. Окрім того, був чемпіоном Румунії (двічі) та Туреччини (двічі), а також виграв Серію B із "Брешією".