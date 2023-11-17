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"Лузер" УПЛ остался без тренера. Команду может возглавить именитый иностранец: что известно

Пятница 17 ноября 2023 15:55
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"Лузер" УПЛ остался без тренера. Команду может возглавить именитый иностранец: что известно Шаран был уволен с должности тренера "Миная" (фото: facebook.com/minajfootballclub)
Автор: Дмитрий Войналович

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу "Минай", не выигравший ни одного матча в УПЛ, остался без тренера. Владимир Шаран, возглавлявший клуб с 14 января 2022 года, покинул пост коуча "лис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление, опубликованное на сайте закарпатского клуба.

Что известно об уходе Шарана

Сообщается, что клуб и наставник "прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон".

"На встрече руководства с тренерским штабом было принято совместное решение прекратить сотрудничество", - говорится в заявлении.

При этом в клубе поблагодарили Шарана и его штаб за выполненную работу.

Отметим, что именно под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось высшее достижение в клубной истории - восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона 2022/23 украинской Премьер-лиги.

&quot;Лузер&quot; УПЛ остался без тренера. Команду может возглавить именитый иностранец: что известно

Владимир Шаран (фото: facebook.com/minajfootballclub)

Вместе с Шараном свои должности покинули тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

Следует отметить, что закарпатцы неудачно стартовали в текущем сезоне.

Команда под руководством Шарана расположилась на последнем месте, имея всего шесть набранных очков в 14 турах УПЛ.

&quot;Лузер&quot; УПЛ остался без тренера. Команду может возглавить именитый иностранец: что известно

Владимир Шаран (фото: facebook.com/minajfootballclub)

Кто может возглавить "Минай"

По информации издания Sport Arena, заменить Владимира Богдановича на тренерской скамье может сербский специалист, экс-игрок луганской "Зари", "Таврии", "Кривбасса" и "Александрии" 42-летний Желько Любенович, получивший диплом УЕФА категории PRO в 2022 году.

&quot;Лузер&quot; УПЛ остался без тренера. Команду может возглавить именитый иностранец: что известно

Желько Любенович (фото: Википедия)

В то же время журналист Игорь Семон в своем Telegram-канале "УПЛ жива" утверждает, что руководство "Миная" рассматривает возможной заменой Шарану в частности Руслана Костышина, который сейчас возглавляет казахский "Аксу", экс-настаника "Руха" Ивана Федика и даже Александра Головко, который сейчас является тренером вышгородского "Диназа".

"Клуб реально оценивает свои возможности и готов дать шанс кому-то из молодых тренеров, хорошо знающих положение дел в юношеских командах. Вероятный вылет в Первую лигу может стать толчком для смены вектора клуба - полное переориентирование на работу с молодежью и воспитание ее для состоятельных клубов УПЛ", - пишет Семон.

Напомним, в этом сезоне также покинул свой тренерский пост тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Однако на место румынского наставника сразу нашли замену.

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