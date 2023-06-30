Луїс Енріке домовився про відновлення кар'єри: де працюватиме тренер

53-річний тренер досягнув згоди про співпрацю з грандом Ліги 1. У новому статусі піренейця презентують після відходу нинішнього керманича команди.

Луїс Енріке підпише з ПСЖ контракт на 2 роки. На посаді він заміниить француза Крістофа Гальтьє. В останнього залишився ще рік за угодою з парижанами, але менеджмент чемпіонів Франції незадоволений результатами команди в сезоні 2022/23.

Гальтьє відпрацював на чолі французького гранда один сезон. ПСЖ із ним на тренерському містку здобув Суперкубок Франції та тріумфував у Лізі 1. Натомість у Лізі чемпіонів парижани зазнали чергового фіаско. Команда Гальтьє вилетіла від "Баварії" в 1/8 фіналу.

Хто такий Луїс Енріке

Уродженець Хіхона, вихованець місцевого "Спортінга". Відіграв 5 сезонів за мадридський "Реал", а ще вісім провів у "Барселоні".

Як тренер розпочав роботу з резервної команди каталонців. Пізніше працював із італійською "Ромою" і "Сельтою" з Віго. У 2014-2017 рр. тренував "Барсу". На чолі каталонців здобув 2 чемпіонські титули, 3 Кубка Іспанії, Суперкубок Іспанії-2016, тріумфував у Лізі чемпіонів 2014/15. Тоді ж виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

У 2018-2022 рр. (із перервами) Луїс Енріке очолював збірну Іспанії. Із "Фурією Рохою" дійшов до півфіналу Євро-2020 та програв у фіналі Ліги націй 2020/21.