Лувр временно закрыли для посещения из-за коронавируса

Фото: Лувр (twitter.com/MuseeLouvre/)

Открытие Лувра перенесли на неопределенный срок

Открытие Лувра в воскресенье утром, 1 марта, перенесли на неопределенный срок. Как сообщил представитель музея, дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции, сообщает пресс-служба музея в Twitter.

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра. Музей не может открыться в данный момент", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало, что во Франции сообщили о 16 новых случаях инфицирования новым коронавирусом, общее число заболевших достигло 73. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о 12 случаях выздоровления и двух случаях смерти. По его словам, все мероприятия численностью более 5 тыс. человек в закрытом пространстве отныне запрещены.

В Европе на данный момент коронавирус обнаружен в таких странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.