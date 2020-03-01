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Лувр тимчасово закрили для відвідування через коронавірус

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 15:39
Лувр тимчасово закрили для відвідування через коронавірус
Фото: Лувр (twitter.com/MuseeLouvre/)

Відкриття Лувру перенесли на невизначений термін

Відкриття Лувру в неділю вранці, 1 березня, перенесли на невизначений термін. Як повідомив представник музею, дирекція Лувру проводить нараду з фахівцями в зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу у Франції, повідомляє прес-служба музею в Twitter.

"Інформаційну нараду про стан здоров'я, пов'язаний з заходами профілактики коронавірусу відповідно до інструкцій міністрів, спрямованими компетентними органами, переносить відкриття Лувра. Музей не може відкритися в даний момент", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у Франції повідомили про 16 нових випадків інфікування новим коронавірусом, загальне число хворих досягло 73. Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив про 12 випадків одужання і два випадки смерті. За його словами, всі заходи чисельністю понад 5 тис. чоловік в закритому просторі відтепер заборонені.

В Європі на даний момент коронавірус виявлений в таких країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації , Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції, Монако і Сан-Марино.

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