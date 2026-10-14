У Луцьку завершили пошукові роботи на місці удару "Шахедом" по гуртівні

Удар "Шахедом" по Луцьку

У Луцьку завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару - у гуртівні продуктів "ЄвроГурт".

"Загинули 6 людей, ще 13, з них 1 дитина, - постраждали. Одна людина перебуває в критичному стані", - заявили у ДСНС.

Деталі атаки

Унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території складського приміщення гуртівні. Також пошкоджена квартира на дев’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки.

Пожежа ліквідована. На місцях працювали підрозділи ДСНС.

Оновлено о 18.35

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Луцьку.

"Шість людей вбиті, тринадцять поранені сьогодні в Луцьку. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цю російську агресію. Через атаку "Шахеда" пошкоджена цивільна інфраструктура - житловий будинок та магазин", - зазначив він.

За його словами, це відбувається після масованої нічної атаки по енергетиці, коли у Києві, на Київщині та Харківщині ще тривають відновлювальні роботи.

"І зараз росіяни запускають нову хвилю дронів. Це навмисний постійний тиск на наших людей. Росія знову показує, чого насправді хоче. Це свідоме продовження війни, всупереч закликам Америки й американського Президента", - каже Зеленський.

Президент закдикає не вмовляти Москву, а змушувати зупинитися: посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні.

"Саме цього ми очікуємо від усіх партнерів - від усіх лідерів G7, від кожної країни, яка виступає за мир. Мають бути дії. Бо поки Росія не відчуває достатнього тиску, вона продовжує нести смерть", - каже він.