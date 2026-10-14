В Луцке завершили поисковые работы на месте удара "Шахедом" по оптовому складу

Удар "Шахедом" по Луцку

В Луцке завершены поисково-спасательные работы на месте российского удара - в оптовом складе "ЕвроГурт".

"Погибли 6 человек, еще 13, из них 1 ребенок - пострадали. Один человек находится в критическом состоянии", - заявили в ГСЧС.

Детали атаки

В результате вражеских обстрелов возник пожар на территории складского помещения оптового склада. Также повреждена квартира на девятом этаже жилой девятиэтажки.

Пожар ликвидирован. На местах работали подразделения ГСЧС.

Обновлено в 18.35

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Луцку.

"Шесть человек убиты, тринадцать ранены сегодня в Луцке. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за этой российской агрессии. Из-за атаки "Шахеда" повреждена гражданская инфраструктура - жилой дом и магазин", - отметил он.

По его словам, это происходит после массированной ночной атаки по энергетике, когда в Киеве, Киевщине и Харьковщине еще продолжаются восстановительные работы.

"И сейчас россияне запускают новую волну дронов. Это умышленное постоянное давление на наших людей. Россия снова показывает, чего действительно хочет. Это сознательное продолжение войны, вопреки призывам Америки и американского Президента", - говорит Зеленский.

Президент призвал не уговаривать Москву, а заставлять остановиться: усилением давления, санкциями и помощью Украине.

"Именно этого мы ожидаем от всех партнеров - от всех лидеров G7, от каждой страны, которая выступает за мир. Должны быть действия. Потому что пока Россия не испытывает достаточного давления, она продолжает нести смерть", - говорит он.