У Луцьку виявили небезпечні хімічні речовини у повітрі

Зазначається, що 25 вересня у Луьку, на стаціонарному пості спостережень на вул. Рівненський та Конякіна були зафіксовані перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин.

Про це Волинський облцентр з гідрометеорології повідомив сьогодні.

Йдеться про перевищення:

в 1.1 фенолу,

в 1,1 формальдегіду.

Фенол

Ця речовина небезпечна через свою високу токсичність. Вдихання фенолу може викликати подразнення дихальних шляхів, кашель, запаморочення, нудоту та головний біль. Тривале чи часте вдихання може спричинити серйозніші проблеми, такі як пошкодження центральної нервової системи, порушення роботи печінки та нирок, а також подразнення шкіри та слизових оболонок. При високих концентраціях фенол може мати канцерогенні властивості, тобто викликати розвиток ракових захворювань.

Формальдегід

Ця речовина у повітрі є небезпечною, оскільки може викликати подразнення очей, носа, горла та дихальних шляхів, спричиняючи кашель, сльозотечу, утруднене дихання. При тривалому або частому впливі, формальдегід здатен викликати алергічні реакції, пошкодження органів дихання та має канцерогенні властивості, що може призводити до розвитку ракових захворювань.