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У Луцьку відновили роботу головних насосних станцій: вода з'явиться, але не у всіх

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Луцьк, Субота 22 жовтня 2022 12:01
У Луцьку відновили роботу головних насосних станцій: вода з'явиться, але не у всіх Фото: у Луцьку відновили роботу головних насосних станцій: вода з'явиться, але не у всіх (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Луцьку відновили роботу всіх головних насосних станцій та артезіанських свердловин після ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцьку Ігоря Поліщука.

За його словами, орієнтовно через годину буде відновлено водопостачання усюди, крім квартир в багатоквартирних будинках, які знаходяться вище 4-5 поверху.

Поліщук зазначив, що у цих квартирах вода з‘явиться, коли буде відновлено електропостачання, оскільки не працюють підйомні станції.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Луцьку у частині міста зникло світло, одна людина зазнала опіків.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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