У Луцьку відновили роботу головних насосних станцій: вода з'явиться, але не у всіх
У Луцьку відновили роботу всіх головних насосних станцій та артезіанських свердловин після ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцьку Ігоря Поліщука.
За його словами, орієнтовно через годину буде відновлено водопостачання усюди, крім квартир в багатоквартирних будинках, які знаходяться вище 4-5 поверху.
Поліщук зазначив, що у цих квартирах вода з‘явиться, коли буде відновлено електропостачання, оскільки не працюють підйомні станції.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Луцьку у частині міста зникло світло, одна людина зазнала опіків.
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