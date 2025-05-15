В Луцьку на тлі атаки дронів пролунали вибухи

"Вибухи в Луцьку! Прошу бути в укритті", - написав міський голова о 06:01.

Трохи пізніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на межі Волинської та Рівненської областей зафіксовано "Шахед". Дрон рухався курсом на захід.

Крім того, Поліщук о 06:12 інформував, що до міста наближається ще один дрон (мова йшла скоріш за все про той, про який писали військові).

Де оголосили тривогу

Станом на 06:20 карта повітряних тривог виглядає так. Як можна побачити, сигнал продовжується у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях.