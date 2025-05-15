В Луцке на фоне атаки дронов раздались взрывы

"Взрывы в Луцке! Прошу быть в укрытии", - написал городской голова в 06:01.

Чуть позже в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на границе Волынской и Ровенской областей зафиксирован "Шахед". Дрон двигался курсом на запад.

Кроме того, Полищук в 06:12 информировал, что к городу приближается еще один дрон (речь шла скорее всего о том, о котором писали военные).

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:20 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.