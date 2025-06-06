У Луцьку посилять патрулювання після нічного удару: у чому причина

Українські правоохоронці посилять патрулювання Луцька. Мешканці пошкоджених через удар росіян будинків переживають за своє майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького в Telegram .

Рудницький розповів, що провів засідання Ради оборони Волинської області. Насамперед обговорювали питання безпеки та правопорядку.

"У постраждалих районах міста люди турбуються за збереження особистого майна в будинках, що зазнали руйнувань. Тому дав доручення керівникам силових структур посилити патрулювання, особливо в нічний час", - уточнив глава ОВА.

Він також наголосив на необхідності дотримання режиму інформаційної тиші.

"Публікація фото або відео роботи сил ППО, місць влучень або уламків може зіграти на руку ворогові. Закликаю жителів області бути відповідальними і не поширювати такі матеріали", - пояснив Рудницький.