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У Луцьку перебої з гарячою водою: у чому причина

Луцьк, Четвер 28 березня 2024 12:10
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У Луцьку перебої з гарячою водою: у чому причина Фото: у Луцьку перебої з гарячою водою 28 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Луцьку 28 березня є перебої у постачанні гарячої води. Причина цього - завершення опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луцьктепло".

Раніше міська влада Луцкьа ухвалила рішення завершити опалювальний сезон 28 березня. Тому сьогодні з 9:00 на котельнях міста теплогенеруюче обладнання переводять із зимового на літній режим роботи.

"Це повна зупинка працюючих котлів та насосів, з’єднання мереж котелень, які в літній період працюють в парі, налаштування гідравлічного режиму роботи теплових мереж, розпал літніх котлів та ввімкнення літнього насосного обладнання", - пояснюють фахівці.

У зв'язку з цим сьогодні під час виконання цих робіт у Луцьку не буде гарячої води. Але її обіцяють відновити до кінця дня.

Також зазначається, що опалення можуть відновити за необхідності для лікарень.

Опалювальний сезон

Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.

Низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, 28 березня опалювання вимкнуть у Львові та Миколаєві. У Києві опалюваний сезон теж завершиться сьогодні.

У Харкові вирішили достроково вимкнути тепло на тлі масованих атак Росії. А Одеса пізніше за всіх завершить опалювальний сезон - 7 квітня.

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Луцьк Опалювальный сезон Водопостачання
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