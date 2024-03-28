У Луцьку перебої з гарячою водою: у чому причина

У Луцьку 28 березня є перебої у постачанні гарячої води. Причина цього - завершення опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луцьктепло".

Раніше міська влада Луцкьа ухвалила рішення завершити опалювальний сезон 28 березня. Тому сьогодні з 9:00 на котельнях міста теплогенеруюче обладнання переводять із зимового на літній режим роботи.

"Це повна зупинка працюючих котлів та насосів, з’єднання мереж котелень, які в літній період працюють в парі, налаштування гідравлічного режиму роботи теплових мереж, розпал літніх котлів та ввімкнення літнього насосного обладнання", - пояснюють фахівці.

У зв'язку з цим сьогодні під час виконання цих робіт у Луцьку не буде гарячої води. Але її обіцяють відновити до кінця дня.

Також зазначається, що опалення можуть відновити за необхідності для лікарень.