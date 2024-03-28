У Луцьку перебої з гарячою водою: у чому причина
У Луцьку 28 березня є перебої у постачанні гарячої води. Причина цього - завершення опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луцьктепло".
Раніше міська влада Луцкьа ухвалила рішення завершити опалювальний сезон 28 березня. Тому сьогодні з 9:00 на котельнях міста теплогенеруюче обладнання переводять із зимового на літній режим роботи.
"Це повна зупинка працюючих котлів та насосів, з’єднання мереж котелень, які в літній період працюють в парі, налаштування гідравлічного режиму роботи теплових мереж, розпал літніх котлів та ввімкнення літнього насосного обладнання", - пояснюють фахівці.
У зв'язку з цим сьогодні під час виконання цих робіт у Луцьку не буде гарячої води. Але її обіцяють відновити до кінця дня.
Також зазначається, що опалення можуть відновити за необхідності для лікарень.
Опалювальний сезон
Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.
Низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, 28 березня опалювання вимкнуть у Львові та Миколаєві. У Києві опалюваний сезон теж завершиться сьогодні.
У Харкові вирішили достроково вимкнути тепло на тлі масованих атак Росії. А Одеса пізніше за всіх завершить опалювальний сезон - 7 квітня.
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