В Луцке перебои с горячей водой: в чем причина

В Луцке 28 марта есть перебои с горячей водой. Причина этого - завершение отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Луцктепло".

Ранее городские власти Луцка приняли решение завершить отопительный сезон 28 марта. Поэтому сегодня с 9:00 на котельных города теплогенерирующее оборудование переводят с зимнего на летний режим работы.

"Это полная остановка работающих котлов и насосов, соединение сетей котельных, которые в летний период работают в паре, настройка гидравлического режима работы тепловых сетей, разгар летних котлов и включение летнего насосного оборудования", - объясняют специалисты.

В связи с этим сегодня во время выполнения этих работ в Луцке не будет горячей воды. Но ее обещают дать до конца дня.

Также отмечается, что отопление может быть восстановлено при необходимости для больниц.