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У Луцьку демонтують незаконно встановлені й недіючі блокпости: список адрес

Понеділок 18 грудня 2023 13:52
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У Луцьку демонтують незаконно встановлені й недіючі блокпости: список адрес Фото: у Луцьку демонтують незаконно встановлені й недіючі блокпости (nikvesti.1)
Автор: Сергій Пишкін

У Луцьку демонтують низку незаконно встановлених й недіючих блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луцької міської ради.

Демонтаж блокпостів, які розміщені без відповідних дозвільних документів та перешкоджають вільному руху громадян, автотранспорту, проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної й аварійної техніки відбудеться за адресами:

  • вул. Братковського, 1;
  • пр-т Відродження, 51;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 14, 18;
  • вул. Гетьмана Сагайдачного, 20;
  • вул. Захисників України, 2;
  • пр-т Молоді, 17-б;
  • пр-т Перемоги, 26;
  • вул. Сергія Тимошенка, 22;
  • вул. Степана Бандери, 24.

Зокрема планують демонтувати недіючі блокпости, які були встановлені ще на початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Для їх облаштування були використані мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо. Ці блокпости уже тривалий час не використовуються, а тому мають занедбаний вигляд", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області в вересні було прийнято рішення встановити додаткові блокпости, а також обмежити рух транспорту під час повітряної тривоги та комендантської години.

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