У Луцьку демонтують незаконно встановлені й недіючі блокпости: список адрес
У Луцьку демонтують низку незаконно встановлених й недіючих блокпостів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луцької міської ради.
Демонтаж блокпостів, які розміщені без відповідних дозвільних документів та перешкоджають вільному руху громадян, автотранспорту, проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної й аварійної техніки відбудеться за адресами:
- вул. Братковського, 1;
- пр-т Відродження, 51;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 14, 18;
- вул. Гетьмана Сагайдачного, 20;
- вул. Захисників України, 2;
- пр-т Молоді, 17-б;
- пр-т Перемоги, 26;
- вул. Сергія Тимошенка, 22;
- вул. Степана Бандери, 24.
Зокрема планують демонтувати недіючі блокпости, які були встановлені ще на початку повномасштабного вторгнення росіян.
"Для їх облаштування були використані мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо. Ці блокпости уже тривалий час не використовуються, а тому мають занедбаний вигляд", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області в вересні було прийнято рішення встановити додаткові блокпости, а також обмежити рух транспорту під час повітряної тривоги та комендантської години.
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