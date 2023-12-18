У Луцьку демонтують незаконно встановлені й недіючі блокпости: список адрес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луцької міської ради.

"Для їх облаштування були використані мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо. Ці блокпости уже тривалий час не використовуються, а тому мають занедбаний вигляд", - пише пресслужба.

Зокрема планують демонтувати недіючі блокпости, які були встановлені ще на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Демонтаж блокпостів, які розміщені без відповідних дозвільних документів та перешкоджають вільному руху громадян, автотранспорту, проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної й аварійної техніки відбудеться за адресами:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області в вересні було прийнято рішення встановити додаткові блокпости, а також обмежити рух транспорту під час повітряної тривоги та комендантської години.

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