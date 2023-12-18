В Луцке демонтируют незаконно установленные и бездействующие блокпосты: список адресов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луцкого городского совета.

"Для их обустройства были использованы мешки с песком, бетонные блоки, старые автомобильные шины, маскировочные сетки и тому подобное. Эти блокпосты уже длительное время не используются, а потому имеют запущенный вид", - пишет пресс-служба.

В частности планируют демонтировать недействующие блокпосты, которые были установлены еще в начале полномасштабного вторжения россиян.

Демонтаж блокпостов, которые размещены без соответствующих разрешительных документов и препятствуют свободному движению граждан, автотранспорта, проезда автомобилей скорой помощи, пожарной, уборочной и аварийной техники состоится по адресам:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области в сентябре было принято решение установить дополнительные блокпосты, а также ограничить движение транспорта во время воздушной тревоги и комендантского часа.

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