В Луцке демонтируют незаконно установленные и бездействующие блокпосты: список адресов
В Луцке демонтируют ряд незаконно установленных и недействующих блокпостов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луцкого городского совета.
Демонтаж блокпостов, которые размещены без соответствующих разрешительных документов и препятствуют свободному движению граждан, автотранспорта, проезда автомобилей скорой помощи, пожарной, уборочной и аварийной техники состоится по адресам:
- ул. Братковского, 1;
- пр-т Возрождения, 51;
- ул. Вячеслава Черновола, 14, 18;
- ул. Гетмана Сагайдачного, 20;
- ул. Защитников Украины, 2;
- пр-т Молодежи, 17-б;
- пр-т Победы, 26;
- ул. Сергея Тимошенко, 22;
- ул. Степана Бандеры, 24.
В частности планируют демонтировать недействующие блокпосты, которые были установлены еще в начале полномасштабного вторжения россиян.
"Для их обустройства были использованы мешки с песком, бетонные блоки, старые автомобильные шины, маскировочные сетки и тому подобное. Эти блокпосты уже длительное время не используются, а потому имеют запущенный вид", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области в сентябре было принято решение установить дополнительные блокпосты, а также ограничить движение транспорта во время воздушной тревоги и комендантского часа.
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