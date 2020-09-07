"Луцктепло" задолжало за доставку газа свыше 12 млн гривен

"Луцктепло" является крупнейшим на Волыни должником среди предприятий теплокоммунэнергетики. Уже три месяца не погашает долг за распределение газа в размере 12 млн гривен. Поэтому компания "Волыньгаз" вынуждена в соответствии с законом обратиться в Хозяйственный суд с исковым заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

Газораспределительная компания "Волыньгаз" сообщает о том, что обратилась в суд с иском о взыскании с ГКП "Луцктепло" долга в размере 12 086 452 гривен. По словам пресс-службы, к концу года задолженность вырастет ориентировочно до 44,316 млн гривен, что составляет 47% расчетов.

"Такая ситуация угрожает деятельности АО "Волиньгаз", поскольку наша компания не может вовремя выполнить инвестиционную программу, выплатить заработную плату работникам. Соответственно и уплатить налоги и рассчитаться за природный газ для производственно-технологических расходов, - отмечает председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя. - Фактически под угрозой срыва стабильная работа газораспределительной системы в осенне-зимнем периоде. В частности, обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей, в том числе производителей тепла для нужд населения, бюджетных учреждений, бытовых и промышленных потребителей."

В пресс-службе отметили, что предприятие коммунальной теплокоммунэнергетики "Луцктепло" не выполняет обязательств и условий Типового договора, который заключило с газораспределительной компанией "Волыньгаз" относительно своевременных расчетов за услугу распределения газа.

"Газовая компания всегда информирует соответствующими письмами всех без исключения должников, и физических, и юридических лиц, предприятия теплокоммунэнергетики о том, что долга не должно быть. Поскольку на основании заключенного договора в соответствии с законом "Волыньгаз" имеет право прекратить предоставление услуги по распределению природного газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с 10 предприятий теплокоммунэнергетики области в двух наибольшая задолженность за распределение газа перед АО "Волиньгаз": ГКП "Луцктепло"- 18, 568 млн гривен и ПТМ "Ковельтепло" - 1, 884 млн гривен. У остальных - долги не превышают полмиллиона гривен.

"К слову, сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышают 114 млрд гривен. Напомним, об этом недавно заявили эксперты Первой энергетической Ассоциации Украины и поддержали решение проблемы долгов, которое предложили в законопроекте №3800-1 депутаты разных фракций ВР. Законопроект предусматривает механизм списания задолженности по всей цепочке жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность всех предприятий газовой отрасли, в частности, газораспределительных компаний и ООО "Оператор ГТС Украины" и НАК "Нафтогаз Украины". Аналогичное решение проблемы долгов у энергетиков состоялось в июле. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент", - говорится в сообщении пресс-службы.