"Луцьктепло" боргує за доставку газу понад 12 млн гривень

"Луцьктепло" є найбільшим на Волині боржником серед підприємств теплокомуненергетики. Вже три місяці не погашає борг за розподіл газу в розмірі 12 млн гривень. Тому компанія "Волиньгаз" змушена відповідно до закону звернутися до Господарського суду з позовною заявою.

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

Газорозподільна компанія "Волиньгаз" повідомляє про те, що звернулась до суду з позовом про стягнення з ДКП "Луцьктепло" боргу в розмірі 12 086 452 гривень. За словами прес-служби, до кінця року заборгованість зросте орієнтовно до 44,316 млн гривень, що становить 47% розрахунків.

"Така ситуація загрожує діяльності АТ "Волиньгаз", оскільки наша компанія не може вчасно виконати інвестиційну програму, виплатити заробітну плату працівникам. Відповідно й сплатити податки та розрахуватись за природний газ для виробничо-технологічних витрат, - зазначає голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя. - Фактично під загрозою зриву стабільна робота газорозподільної системи в осінньо-зимовому періоді. Зокрема, забезпечення безперебійного газопостачання споживачів, в тому числі виробників тепла для потреб населення, бюджетних установ, побутових та промислових споживачів."

У прес-службі зазначили, що підприємство комунальної теплокомуненергетики "Луцьктепло" не виконує зобов’язань та умов Типового договору, який уклало з газорозподільною компанією "Волиньгаз" щодо своєчасних розрахунків за послугу розподілу газу.

"Газова компанія завжди інформує відповідними листами всіх без винятку боржників, і фізичних, і юридичних осіб, підприємства теплокомуненергетики про те, що боргу не повинно бути. Оскільки на підставі укладеного договору згідно з законом "Волиньгаз" має право припинити надання послуги з розподілу природного газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, із 10 підприємств теплокомуненергетики області в двох найбільша заборгованість за розподіл газу перед АТ "Волиньгаз": ДКП "Луцьктепло"- 18, 568 млн гривень та ПТМ "Ковельтепло" - 1, 884 млн гривень. У решти - борги не перевищують півмільйона гривень.

"До слова, сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищують 114 млрд гривень. Нагадаємо, про це нещодавно заявили експерти Першої енергетичної Асоціації України та підтримали вирішення проблеми боргів, яке запропонували в законопроекті №3800-1 депутати різних фракцій ВР. Законопроект передбачає механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку житлово-комунальних послуг для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність усіх підприємств газової галузі, зокрема, газорозподільних компаній і ТОВ "Оператор ГТС України" та НАК "Нафтогаз України". Аналогічне вирішення проблеми боргів в енергетиків відбулось у липні. Верховна Рада України ухвалила закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15 липня його підписав президент", - йдеться у повдіомленні прес-служби.