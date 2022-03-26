Під Луцьком ППО збила безпілотника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Також повідомляється, що наразі у Волинській області працюють військові, вражають ворожі цілі. Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях.

Зазначається, що не виключено, що це могла бути ракета.

Повідомляється, що за попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА.

Раніше ми повідомляли, що у Львові внаслідок авіаудару постраждала школа: жертв немає.

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