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Під Луцьком ППО збила безпілотника

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Субота 26 березня 2022 21:21
Під Луцьком ППО збила безпілотника Біля Луцька збили безпілотник (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Біля міста Луцьк, 26 березня, ППО збила безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Повідомляється, що за попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА.

Зазначається, що не виключено, що це могла бути ракета.

Наразі інформація уточнюється.

Також повідомляється, що наразі у Волинській області працюють військові, вражають ворожі цілі. Місцевих мешканців просять залишатися в укриттях.

Раніше ми повідомляли, що у Львові внаслідок авіаудару постраждала школа: жертв немає.

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