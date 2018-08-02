Луцкого активиста обвиняют в мошенничестве на 10 млн гривен

С января 2011 года по июль 2016 года мужчина обманул 13 человек

Прокуратура Волынской области направила в Луцкий горрайонный суд обвинительный акт по основателю общественной организации "Фонд местного развития", которого обвиняют в совершении ряда мошенничеств, легализации имущества, полученного преступным путем, и сопротивлении работнику правоохранительного органа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"С января 2011 года по июль 2016 года мужчина, сообщая ложные сведения о том, что для развития собственного бизнеса, связанного с оказанием информационных услуг населению по оформлению виз для выезда за границу, а также для торговли валютой на межбанковской бирже ему необходимы средства, которые в дальнейшем вернет с процентами, вошел в доверие к 13 граждан и получил от них взаймы почти 10 млн 150 тыс. грн. в разных валютах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, не имея намерения возвращать заемщикам средства, он часть использовал для собственных нужд, а часть - более полумиллиона гривен - внес на счета своей общественной организации и переместил на счета других субъектов хозяйствования.

Кроме того, в ходе санкционированного судом обыска в его жилище 2 марта 2018 года активист оказал сопротивление работнику правоохранительного органа.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 9 годам тюрьмы мужчину, который в своем "пункте обмена" обманул людей на 165 тыс. долларов.